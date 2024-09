Le coltellate al trapper Simba La Rue potevano ucciderlo | in 9 risponderanno di tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) Treviolo. Le 6inferte alla Rue la notte del 16 giugno 2022 a Treviolo. Lo ha stabilito il medico legale Yao Chen, alla quale il giudice delle udienze preliminari ha affidato una perizia necessaria a determinare il reato contestato ai 4 imputati, che devono quindi rispondere die non di lesioni aggravate.quindi poteva morire, dato che i fendenti ricevuti hanno colpito zone vitali, sono stati inferti con un coltello (o con più coltelli) con una lama di una lunghezza superiore ai 4 centimetri e in più punti. Una coltellata avrebbe potuto perforargli un polmone, una seconda gli ha lesionato il nervo femorale: era stato operato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni e un mese dopo aveva subito un secondo intervento in quanto le sue condizioni erano peggiorate e avrebbe potuto perdere la gamba.