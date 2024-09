Formula 2 Gabriele Minì debutta con un podio nella Sprint Race di Baku!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Debutto coi fiocchi in2 per, che ha ottenuto uno splendido terzo postodel Gran Premio di Azerbaigian 2024. Il diciannovenne siciliano, dopo aver lottato fino in fondo per il titolo (vinto dall’altro italiano Leonardo Fornaroli) in F3, è stato chiamato infatti dal Team Prema a sostituire Oliver Bearman (impegnato in F1 con la Haas al posto dello squalificato Kevin Magnussen) per il weekend di. L’approccio del giovane talento palermitano alla nuova categoria è stato positivo, come dimostra l’ottavo tempo realizzato ieri in qualifica a meno di 6 decimi dalla pole position di Richard Verschoor e dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (2°) che gli ha consentito di scattare quest’oggi dalla terza posizionegaraa griglia invertita.