Focolaio di Dengue a Fano Burioni | Ci salverà il freddo

14 settembre 2024 - Casi di West Nile, per Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, si tratta di un "autogol autoctono prevedibile". Il commento alla situazione che si sta vivendo nel Pesarese arriva via social. "In questa pessima notizia - osserva - una fortuna notevole: siamo a settembre e ci aspetta (speriamo) il freddo. Se fosse accaduto a giugno saremmo stati nei guai, non solo per la salute, ma anche per il turismo. Le zanzare sono una grave minaccia alla nostra salute: dove ci sono gli uomini non devono esserci zanzare. Punto e basta". I casi sono attualmente 11 nell'area di Pesaro, 10 in città e uno a San Costanzo.