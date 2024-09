Cremonese-Spezia 1-1 | Hristov la pareggia Colak la spreca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Cremona, 14 settembre 2024 – Finisce in parità tra, con gli aquilotti a rincorrere, ma poi con la possibilità addirittura di vincere, naturalmente nel recupero e ovviamente grazie ad un palla inattiva, che, all'esordio, sbaglia. Il team di D'Angelo mantiene l'imbattibilità stagionale, tre pareggi e due vittorie in queste prime cinque di campionati. Sceglie di lasciare fuori Pio Esposito, Nagy e Candelari come previsto mister D'Angelo mentre c'è in campo dall'inizio Vignali e non Wisniewski., le foto della partita Dall'altra parte l'ex Stroppa si affida alla coppia Bonazzoli-Nasti, con alle spalle Vazquez. Il pallino del gioco è tra le mani dei padroni di casa, con i liguri a puntare sui contropiedi. La prima conclusione del match è di Bandinelli al 14' e la palla finisce ben alta sopra la traversa.