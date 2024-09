Corriere dello Sport – dalle battute con De Rossi su Roma alla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Tra le società più attive nell'ultima sessione di mercato, lasi è mossa in anticipo anche per gennaio quando, come confermato dal direttoreivo Daniele Pradè, arriverà in viola Nicolas Valentini che a dicembre vedrà scadere il suo contratto con il Boca Juniors (dal quale viene nel frattempo tenuto ai margini della squadra). Valentini e il rapporto con DeUn profilo, quello del 23enne argentino, che era stato monitorato anche ddi Daniele Deche Valentini lo ha conosciuto ai tempi del Boca, in cui l'attuale tecnico giallorosso ha giocato nella stagione 2019/20, la sua ultima da calciatore.