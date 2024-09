CM com – PSG lo scontro con Mbappé può avere conseguenze sul mercato | ecco come|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-13 16:24:00 Calcio.com riporta quanto segue: Rischia dirisolti più seri del previsto la sentenza emessa ieri dalla commissione legale della LFP francese in merito al casoe sulla sua vertenza in atto col Paris Saint-Germain per il mancato di pagamenti di 55 milioni di euro. Una somma riferibile agli stipendi arretrati di aprile, maggio e giugno 2024, gli ultimi della sua esperienza nella capitale francese prima di legarsi al Real Madrid. Secondo quanto riferisce infatti l’Equipe, che nell’immediatezza della decisione aveva illustrato il ventaglio delle possibili sanzioni contro il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi in caso di mancato rispetto della sentenza, il PSG corre il rischio di subire un blocco delle prossime finestre di trasferimenti.