Chi saranno gli artisti e le band di supporto agli Oasis per il tour? I primi nomi

(Di sabato 14 settembre 2024) Continua a rimanere alta la wave suglidopo l’annuncio della reunion dellabritannica che ritornerà incon dei concerti andati sgià old out nel 2025. Grandissima è l’attesa per il ritorno alle scene dei fratelli Gallagher che ricondivideranno il palco sedici anni dopo l’ultimo live tenutosi a Parigi. Cominciano a circolare ideglie gruppi che potrebbero aprire gli show che vedranno gliprotagonisti nella leg iniziale delal via nel Regno Unito la prossima estate. Nel tototra i “supporting” figura Richard Aschcroft, che con i suoi The Verve ha mosso ipassi parallalelamente ai fratelli Gallagher nel 1993, per poi aprire i live dellabritannica quattro anni dopo nei due concerti londinesi all‘Earl’s Court.