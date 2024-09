Cagliari-Napoli due ballottaggi per Conte | le ultime di Sky

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Antoniosta studiando la migliore formazione da schierare domani contro il: arrivano ledi Sky Sport. Mancano ormai poche ore al ritorno in campo deldopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri affronteranno il, in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice da interpretare: la squadra sarda ha bisogno di fare punti soprattutto tra le mura amiche; l’avvio di stagione non è stato affatto convincente, visto che i ragazzi di Davide Nicola hanno incassato appena due punti in tre partite, sconfitti al match di esordio contro il Lecce e con due pareggio con Como e Roma. Ancora poco per poter dormire sonni tranquilli, i tifosi sardi si aspettano di più soprattutto contro le squadre che lotteranno con ilper la fascia medio-bassa della classifica.