Bologna colpo di scena clamoroso | ora cambia tutto

(Di sabato 14 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Settembre 2024 17:40 di Giancarlo Spinazzoladia Como: ora, la situazione diventa preoccupante. Ecco cos’è accaduto al Sinigaglia Ilnon sa più vincere. I rossoblu a Como non vanno oltre il 2-2 e rimontano una gara che sembrava ormai persa. D’altronde il Como di Fabregas aveva disputato una gara precisa ed ordinata, portandosi addirittura sul doppio vantaggio. Autorete dopo pochi minuti di Casale, poi raddoppio nella ripresa con Cutrone, ex Milan, autore di un gol davvero da applausi. Tra i lariani ha brillato senza dubbio la stella di Nico Paz che ha messo in mostra il suo talento perfino con un pallonetto finito poco fuori dai pali difesi da Skorupski. Ed ilche nella scorsa stagione aveva raggiunto la qualificazione in Champions League? Assente ingiustificato.