Bfc niente calcoli da Champions In campo contro il Como solo i migliori

(Di sabato 14 settembre 2024) Domanda delle cento pistole: meglio tre punti questo pomeriggio ao mercoledì con lo Shakhtar Donetsk nell’esordio inLeague? L’euforia europea che percorre la città e stipa i tifosi sui charter per Liverpool mette l’accento sulla sfida attesa da sessant’anni: da quella maledetta monetina che costò al Bologna la sconfittal’Anderlecht del grande Van Himst. È un entusiasmo comprensibile, una mobilitazione d’anime, con sentimenti di rivalsa e la smania di agganciarsi alle leggenda lontana del Bologna che faceva tremare il mondo. Ma oggi c’è un Italiano (e con lui migliaia di bolognesi) che si interrogano sul vero valore della squadra, sul futuro che ci aspetta in campionato e in Europa. Dopo tre partite senza vittoria e con molti rimpianti,diventa già un crocevia del futuro, una cruna dell’ago dove dovrà passare il cammello rossoblu.