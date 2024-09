Verso Cagliari-Napoli le possibili scelte di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Il Napoli: di seguito un articolo tratto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Kvaratskhelia sta bene e Anguissa è tornato a Napoli. Mancava soltanto Frank al raduno dei reduci delle nazionali, ma ieri ha ricominciato la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il resto della squadra. E con Kvara, recuperato dopo il colpo incassato con la Georgia e pronto a giocare dal primo minuto la quarta partita consecutiva. Napoli-Cagliari, quali saranno le scelte di Conte? Un gruppo più che completo che mai, in vista della trasferta in programma domenica a Cagliari contro la squadra di Nicola. Conte può scegliere, valutando soprattutto le condizioni di tutti i giocatori che hanno sostenuto impegni internazionali in giro per il mondo nel corso della sosta."