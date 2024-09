Trevisan-Gadecki oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Martinase la vedrà contro Olivianei quarti di finale del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. La toscana è reduce dal successo in due set messo a referto agli ottavi contro l’ostica padrona di casa Renata Zarazua. Tra lei e la semifinale c’è la qualificata australiana, numero 152 della classifica mondiale, che al secondo turno ha stupito tutti buttando fuori l’americana Danielle Collins, testa di serie numero due del tabellone. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto in carriera, conche partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La ventiduenne aussie, infatti, nonostante la classifica inferiore, può mettere in difficoltà chiunque grazie al suo tennis potente e moderno.