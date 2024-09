Torna la Pigiama Run per sostenere la LILT

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Il 20 settembre 2024 rilaRun la storica corsa e camminata inperi bambini malati di tumore aiutati da. Quest'anno in oltre 40 città oltre che in modalità “Anywhere”  "Lo sport è un eccezionale veicolo di promozione per messaggi importanti come quello della prevenzione e del benessere". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso della presentazione dellaRun 2024, la storica corsa e camminata inpromossa dallaperi bambini malati di tumore.