Serie B Academy fuori dalla Coppa Il Parma fa tris e trova gli ottavi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilsi prende di forza glidiItalia, estromettendo dal torneo la San Marinograzie alle due reti segnate nel primo tempo e alla terza nella ripresa. Le Ducali si presentano con cinque novità di formazione rispetto all’undici che aveva approcciato la sfida all’Orobica, vinta alla fine per 4-0. In casa, mister Baldarelli deve rinunciare a Gardel, non al meglio, e sceglie Gallina al suo posto. Per la 20 è l’esordio stagionale. C’è anche la novità Pirini, che si posiziona alle spalle di Barbieri e Tamburini. Modulo con la trequartista pure per Salvatore Colantuono: in questo caso è Ferrario ad agire dietro la coppia Rognoni-Kajzba. Ilprende subito in mano il pallino. Dopo 8’ di prolungato possesso ma zero tiri verso la porta di Limardi, arriva un corner che Peruzzo batte applicando uno schema.