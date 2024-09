Sequestrato maneggio senza autorizzazioni nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoundi cavalli nel. I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Casal Velino insieme a quelli del reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno scoperto ad Ascea (Salerno), in una zona di particolare valenza ambientale, un’area di circa 15mila metri quadrati dove si svolgeva un’attività di. Sull’area, prossima al torrente Fiumarella, è emerso che diverse opere edilizie, tra cui anche un paddock costituito da un recinto chiuso da palizzate, con percorso ad ostacoli, di circa 1200 metri quadrati, erano state realizzate, in totale asdi titoli autorizzativi, in violazione quindi al Testo unico in materia edilizia. Per questo motivo i carabinieri hanno deferito i responsabili all’autorità giudiziaria e posto sotto sequestro l’intera area.