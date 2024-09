Questura di Salerno adozione di diverse misure di prevenzione a tutela dei cittadini

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’attività in materia didicondotta dalladinegli ultimi mesi ha portato ad emettere in ambito provinciale nr. 82 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti, sulla base di recenti condotte, socialmente pericolosi e in grado di reiterare i propri comportamenti delittuosi. Alta è stata l’attenzione nei confronti di soggetti dediti alla commissione di reati predatori – in particolare furti nelle aree di parcheggio degli esercizi commerciali e truffe agli automobilisti – nei cui confronti sono stati irrogati nr. 49 provvedimenti di Divieto di Ritorno, anche in accoglimento di proposte avanzate dai Comandi Carabinieri dei Comuni interessati.