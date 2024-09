Passanti nel mirino dei rapinatori Quattro colpi nell’arco di 15 ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tre rapine (e una tentata) in poche ore, in diversi quartieri della città. Il primo episodio è di mercoledì mattina: vittima, uno studente venticinquenne della Naba, Nuova accademia di Belle arti, che alle 9 è stato avvicinato da uno sconosciuto dopo aver parcheggiato la macchina in via Segantini. "Mi puoi dare 20 euro per riparare la mia auto?", si è sentito domandare. "Non li ho", la risposta. Ma l’interlocutore a quel punto lo ha inseguito e minacciato, dicendogli che avrebbe tirato fuori "la pistola" (che però, come appurato in seguito, non aveva). Il ragazzo ha chiesto aiuto a una Volante del Commissariato Ticinese che stava passando in zona. E gli agenti hanno fermato l’aggressore, nel frattempo scappato dentro il parco: l’uomo, italiano di 35 anni con precedenti per rapina e indagato in passato per furto, è stato arrestato per tentata rapina.