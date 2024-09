Ora pure Trinità dei Monti tutte le volte che i ‘cugini’ francesi ci hanno provato…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Duello a distanza tra Roma e Parigi. Questa volta non parliamo della Senna inquinata e balneabile a giorni alterni che ha demolito la Grandeur dei molto discussi, Giochi Olimpici 2024, sotto le testimonianze degli atleti azzurri. Né del nervoso bilaterale Meloni-Macron che portò a un passo dall’incidente diplomatico. Parliamo dell’ultima boutade della Francia che vorrebbe mettere le mani sulla scalinata didei. Dovremmo pagare l’affitto a Macron per infiorata o l’omaggio alla statua dell’Immacolata l’8 dicembre? Il capolavoro ottocentesco, secondo solo al Colosseo, per popolarità, simbolo indiscusso della Capitale nel mondo, ha intrigato la Corte dei Conti francese che, udite udite, ha fatto la ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà della Francia a Roma.