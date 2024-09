Milano Comics&Games The Pop Culture Show | gli ospiti e il programma dell’edizione di Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sabato 14 e Domenica 15ritornaComics&Games a Malpensa Fiere, la convention pop lombarda di 33.000 metri quadrati tra stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, amanti del fumetto, gamer e curiosi. Ad illuminare il palco diComics&Games ci saranno Enzo Draghi, cantante di Lupin III, l’attore e autore TV Danilo Bertazzi, i doppiatori Davide Garbolino e Rossa Caputo, i content creator Edoardo Brugnoli, 2Smile, La Necroturista, Vivi Everyday e Beccamorta, la cantante cosplayer Giada Robin, la punk band SPORK e le due icone 18+ Rocco Siffredi e Malena.Ecco ilsuddiviso per aree: Sabato 14: 11:30: Presentazione della cartella filatelica di Poste Italiane dedicata al mondo del fumetto. 13:30: Talk con Supersix per gli amanti di cartoni animati, telefilm e film di fantascienza.