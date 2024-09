Mario Benedetti un nome imprescindibile della letteratura uruguayana traduzione di Emilio Coco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)nasce nel 1920 a Paso de los Toros da genitori di origine italiana. È senza dubbio la figura più conosciuta internazionalmentegenerazione del 45. Ha scritto Fernando Aínsa: “affonda le sue radici nella storia e nella cronaca quotidiana degli avvenimenti che la promuovono”. In possesso di una facilità che cerca la complicità del lettore,fa entrare la colloquialità e la spigliatezza nel discorso, avvicina la costruzione poetica alla parlatagente, restituisce al vastissimo pubblico lettore tropi che gli appartenevano di diritto. Ricorre a espressioni e segni dell’oralità come elementi indispensabili per costruire la sostanza e il ritmo del suo verso altamente comunicativo.