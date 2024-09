La Salernitana si muove fuori dal campo | firmata una nuova partnership

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’U.S.1919 riparte dalla Serie B con immutata passione e voglia di sudare la maglia. LeoVegas.News crede fortemente nei granata e diventa Top Partner con l’obiettivo di sostenere il Club in questastagione e avvicinare i suoi appassionati tifosi ancora di più ai protagonisti, attraverso esperienze uniche e iniziative per il territorio. Lavanta una storia centenaria segnata anche da grandi successi a cui hanno contribuito diversi giocatori di talento come “Ringhio” Gattuso, Walter Zenga, Pierino Prati, Marco Di Vaio, Mark Iuliano e, più recentemente, Antonio Candreva. Tutti questi nomi hanno contribuito a scrivere importanti pagine del calcio italiano, vestendo anche la casacca della Nazionale italiana. Per i tifosi del Club granata sono diventati vere e proprie icone tutt’oggi non dimenticate.