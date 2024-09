La reginetta degli scacchi Olimpiadi di fuoco in Ungheria Giulia studia lo scacco matto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non ha fornito il suo contributo alla squadra azzurra che ha sconfitto all’esordio per 4 a 0 Guernsey. Ma la monzeseSala, 17 anni, componente della nazionale italiana che sta partecipando alle, sa benissimo che verrà il suo turno, malgrado le spetti il ruolo di riserva. Ma ci sarà spazio anche per lei, la più giovane della formazione tricolore. Anche perché la 45sima edizione di questa manifestazione, in svolgimento a Budapest, si concluderà il 22 settembre., in occasione del debutto azzurro, è perciò rimasta in panchina. Roberto Mogranzini, commissario tecnico della nazionale femminile, ha convocato per questa trasferta Marina Brunello, Olga Zimina, Tea Gueci ed Elena Sedina. E. Alla studentessa del liceo scientifico sportivo spetta, inevitabilmente, la qualifica di debuttante alle