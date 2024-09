Incontinenza urinaria maschile | ne soffre un italiano su dieci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024- In Italia sono incontinenti almeno 5,1 milioni di persone sopra i 18 anni (3,7 milioni di donne e 1,4 milioni di uomini, con un rapporto di 2,7 a 1 tra i due sessi). In altri termini, su 100 italiani almeno 10 soffrono di, 6% tra gli uomini e 14% circa tra le donne, con un sensibile incremento della prevalenza al crescere dell’età . L’è quindi un problema molto comune nella popolazione mondiale, con risvolti negativi sulla qualità di vita e sui costi per la società . Ferma restando la classificazione dell’inda urgenza, mista e da sforzo, i dati epidemiologici più recenti mostrano come il tipo dipiù frequente negli uomini sia quello da urgenza (40-80%), seguito dal tipo misto (10-30%), ed in ultimo da quello da sforzo (<10%).