Il principe Harry compie 40 anni e svela il regalo più bello

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 15 settembre rappresenta un data molto importante per il, che giunge finalmente al suo 40° compleanno. Le prospettive sui festeggiamenti e sull’eredità di cui entra in possesso hanno generato molte speculazioni. Tuttavia, lo stesso duca di Sussex ha voluto rivelare quale è il dono più prezioso ricevuto in questa occasione. C’è molta curiosità intorno al 40esimo compleanno del. Il secondogenito di re Carlo III, infatti, ha raggiunto questa tappa senza avere al proprio fianco la Famiglia Reale. Il duca di Sussex, ha che già condiviso molte riflessioni sulla sua vita nel libro di memorie Spare, ha voluto parlare a cuore aperto di questo momento. Al momento sembra essere del tutto concentrato sul godersi la vita con la moglie Meghan Markle e i loro figli: ilArchie e lassa Lilibet.