Effetti Covid su funzioni cognitive studio del Versilia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 13 settembre 2024 - Unodeglisulledi una pregressa infezione da-19, per capire quante persone presentano davvero deficit cognitivi, come funziona il loro cervello dopo la malattia, se e quanto è efficace la riabilitazione con sistema robotico. E' quanto sta portando avanti l'ospedaledi Lido di Camaiore (Lucca): la ricerca, grazie alla proroga del progetto da parte della Regione Toscana, andrà avanti fino al maggio 2025. "Si tratta - evidenzia il responsabile dello, Federico Posteraro, direttore della riabilitazione - dia distanza comunemente conosciuti come 'nebbia cognitiva' che si traducono in un affaticamento e una riduzione delle performance intellettive di persone che sono andate incontro ad una malattia da19".