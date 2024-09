Conquista pure Mediaset Roberta Bruzzone svolta ufficiale in tv | nel programma più seguito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024)importante per. La nota criminologa, personaggio molto conosciuto in televisione, se ne va anche a. Infatti, è stato annunciato il suo approdo in una delle trasmissioni più apprezzate dal pubblico, che proprio nelle prossime ore la rivedrà nel piccolo schermo. Si occuperà dei principali fatti di cronaca nera degli ultimi tempi.va anche a, dopo averla ammirata in particolare alla Rai. Dal 2020 è diventata ospite fissa delOre 14, condotto da Milo Infante. Ma adesso potrà sedersi anche in un altro studio dell’emittente concorrente, anche se non darà problemi a Milo visto che sarà presente in orari differenti. Leggi anche: “Cercate lì”.