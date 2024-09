Como-Bologna Italiano | Bisogna concretizzare di più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “pensare solo alla prossima partita e fare risultato mettendo concentrazione massima in campo. Ilha l’entusiasmo della scorsa stagione e ha aggiunto qualità, inoltre faranno il loro esordio casalingo. Dovremo farci trovare pronti”. Parla così Vincenzonella conferenza stampa che precede il match delal Senigallia. “Un buon risultato ci può dare fiducia ed è importante in chiave classifica. La squadra non ha giocato male le due partite in casa, potevamo ottenere molto di più.imparare amaggiormente. Ci vorrà del tempo, ma sono convinto che un giorno alla volta questa squadra dimostrerà di poter migliorare”, ha aggiunto l’allenatore. Poi un punto sui singoli: “Per Holm e Lucumì oggi è stato il primo allenamento, per Ndoye il secondo.