Cinzia Dal Pino è diventata l’eroina di xenofobi e giustizieri fai da te

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Di Leonardo Bianchi Negli ultimi giorni, l’imprenditriceDal– accusata di aver investito a morte Nourdine Naziki (erroneamente identificato come Said Malkoun in un primo momento) a Viareggio – èuna sorta di eroina della «legittima difesa» sui social network, dove svariati utenti hanno promosso l’hashtag #IoStoCono scritto che «ha fatto bene» a uccidere una persona. I fatti si riferiscono alla notte tra l’8 e il 9 settembre del 2024. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna di 65 anni – titolare di uno stabilimento balneare in Versilia – era stata a cena con amici in un ristorante. Intorno alle 23 era andata verso il suo suv Mercedes, ma appena salita in auto è stata derubata della borsa da Naziki, un 52enne senza fissa dimora originario del Marocco.