Ciarravano | Inter e Manchester City altro che abisso! Simili in un aspetto

(Di venerdì 13 settembre 2024)del prossimo 18 settembre riporta alla mente la finale di Champions League di due anni fa. Paolotorna sull’argomento, mettendo in risalto i punti in comune delle due squadre. SOMIGLIANZA – Paolovenuto su Sky Sport 24 per dire la sua sua su uno dei match più attesi del mese,. Sulla sfida di Champions League il giornalista dichiara: «Gap ridotto rispetto a due anni fa? Sono due squadre che si assomigliano nel percorso. Entrambe giocano a memoria, puoi cambiare qualche pedina ma la filosofia di gioco resta la stessa. Questo è un grande complimento che facciamo all’e al suo allenatore. Quella finale è stata preziosa proprio in questo percorso, ha dato una consapevolezza che forse prima l’non aveva. Forse ancor di più quella finale che non il percorso per arrivarci.