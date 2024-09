Cadavere ritrovato all' Isola d' Elba | possibile svolta nel caso del cuoco scomparso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Chieti - Il corpo rinvenuto in un bosco potrebbe appartenere a Francesco Marchesani, 41ennedi origini vastesiil 6 settembre. Proseguono le indagini sull'inquietante scomparsa di Francesco Marchesani, undi 41 anni originario di Vasto, misteriosamente sparito dall'd'. L'uomo, che lavorava presso l'Hotel Giardino di Lacona, non dà più notizie di sé dal 6 settembre. Ieri pomeriggio, 12 settembre, un importante sviluppo ha segnato la vicenda: unè statoin un'area boschiva dell', e si sospetta che possa trattarsi proprio di lui. Le autorità stanno ora conducendo le necessarie verifiche per confermare l’identità del corpo. Nonostante non vi siano ancora certezze ufficiali, la notizia ha acceso forti timori tra i familiari e i conoscenti di Marchesani.