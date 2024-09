Amici 24 Giulia Stabile conferma l’addio al talent? Il gesto e la verità sul suo futuro artistico

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cresce l’attesa per24 che quest’anno partirà con un leggero ritardo a causa di alcuni dettagli che andavano definiti. Tutto però sarebbe completo adesso e gli esperti fanno sapere che classe e docenti sono pronti a presentarsi ai telespettatori. Non mancheranno le sorprese però, visto che uno dei volti più amati del programma sembra con un piede fuori la porta. Stiamo parlando di, la cui partecipazione lascia qualche dubbio.24:si trasferisce? La presenza diad24 sarebbe a rischio dopo le voci sul suo conto. La ballerina, non a caso, si è trasferita a Londra per continuare i suoi studi e collaborare probabilmente con nuove realtà del settore. Laarriva proprio dal suo profilo Instagram, la cui descrizione è cambiata indicando sia Roma che Londra le città in cui si muove.