Ufficiale Gennaro Sangiuliano torna in Rai | ecco dove e quale strategia c' è dietro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una nuova pagina, per: l'ex ministro della Cultura, dopo le dimissioni e la tempesta che risponde al nome Maria Rosaria Boccia che lo ha travolto, riparte dalla Rai, così come aveva anticipato lui stesso all'indomani del passo in, ex direttore del Tg2, era infatti in aspettativa dopo aver accettato l'incarico nel governo guidato da Giorgia Meloni. Ora, dopo aver lasciato il dicastero, gli è stato assegnato un ufficio nella sede di Borgo Sant'Angelo della Rai.resterà a disposizione dell'ad, Roberto Sergio, con un ruolo che inizialmente lo terròle quinte. Secondo quanto trapela, i vertici Rai avrebbero suggerito adi mantenere un basso profilo fino a quando la vicenda-Boccia uscirà dalla luce dei riflettori.