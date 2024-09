Toscana verso le Regionali Candidato centrodestra Stella FI insiste | Perché decide FdI? Meglio un moderato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – Guai a chiamarle lotte intestine che l’ordine di scuderia, più o meno condiviso, è quello di trasmettere all’esterno un messaggio di compattezza muscolare tanto più adesso che il centrosinistra ha da schiarirsi le idee sull’ampiezza del suo ’campo’ (che se da largo diventa larghissimo, con Iv, rischia poi perfino di restringersi) in vista del voto regionale del 2025. Eppure nelqualche moto ondoso in aumento si registra, specie dopo l’endorsement dei colonnelli meloniani per il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi qualegovernatore. Il più piccato era e resta Marco, coordinatore regionale di Forza Italia, forte anche dell’alzata di scudi di Antonio Tajani che per primo aveva messo le ganasce alle ruote dei Fratelli d’Italia, forse troppo frettolosi di chiudere la partita sul nome di colui che sfiderà Pd e alleati.