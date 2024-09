The Boys 5 – rivelati alcuni dettagli sulla stagione finale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) La fortunata serie satirica sui supereroi di Amazon Prime Video, The, finirà presto con la quinta, e ci sono giàindicatori di come andranno a finire le cose. La quartadi Theha seguito Billy Butcher (Karl Urban) morente e il suo gruppo disordinato mentre tentavano di salvare Ryan (Cameron Crovetti) dalla presa tirannica di suo padre, Homelander (Antony Starr). Naturalmente, le cose non sono andate esattamente secondo i piani, e ildiha visto Butcher soccombere al suo lato oscuro uccidendo Victoria Neuman (Claudia Doumit) con i suoi nuovi poteri, il che ha portato all’elezione di un nuovo presidente e al giuramento di fedeltà a Homelander.