Studente 24enne compra un’isola in Finlandia per 28mila euro | Voglio andare a vivere lì

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un ragazzo e la sua fidanzata, dopo essersi trasferiti in, hanno deciso direa un prezzo stracciato Una scelta clamorosa, rivoluzionaria, innovativa. Un uomo, di nome Oliver Russell e di 24 anni di età, ha deciso di lasciare la propria vita negli Stati Uniti per trasferirsi suin. Per metà americano e per metà finlandese, è in quei territori che trascorreva ogni estate, in visita ad amici e parenti. Cresciuto a Laguna Beach, in California, negli Stati Uniti, e trasferitosi a Fort Collins, in Colorado, nel 2020, ha avuto molte difficoltà nel pagare le tasse universitarie interstatali che pretendevano le università della zona. Per ovviare a questo problema ha quindi pensato di trasferirsi a Helsinki, in. Un ragazzo e la fidanzatano(Pixabay) – Notizie.