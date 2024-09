Sei membri Unrwa morti in raid israeliano a Nuseirat Guterres | inaccettabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (askanews) – Seidello staff dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () sono stati uccisi in dueaerei israeliani sul campo profughi dinel centro di Gaza nella notte: il “più alto bilancio di vittime tra il nostro personale in un singolo incidente” durante la guerra. Un attacco che il segretario generale delle Nazioni unite ha definito “”. Tra le persone uccise, scrive l’Agenzia in un post su X, “c’era il direttore del rifugio dell’e altridella squadra che forniva assistenza agli sfollati. Sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Questa scuola è stata colpita cinque volte dall’inizio della guerra. Ospita circa 12.000 sfollati, soprattutto donne e bambini. Nessuno è al sicuro a Gaza. Nessuno viene risparmiato”.