Processo Adriatici il fratello di Youns El Bossettaoui | Nessuno ci ha avvisati

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pavia – Nuova udienza delche si sta celebrando a Pavia davanti al giudice Valentina Nevoso per la morte diEl, il 39enne di origini marocchine ucciso la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera (Pavia) da un colpo sparato dalla pistola di Massimo, avvocato ed ex assessore leghista., anche oggi presente in aula, è imputato per eccesso colposo di legittima difesa. Nel corso dell’udienza ildel 39enne, Alì, ha rilasciato la sua testimonianza: “Sapevamo cheera a Voghera e lo cercavamo da settimane – ha detto -. Eravamo stati dai carabinieri il 2 e il 17 luglio. Il 21 luglio, non avendolo visto neppure il giorno prima in occasione della festa del montone che è una data importante per noi musulmani, l'abbiamo cercato ai giardini, in alcuni bar.