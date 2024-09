Ornella Vanoni | L’eutanasia se non c’è in Italia lo si inventa Non ci sono i suicidi? La morte non mi fa paura Capirò quando sarà il momento di andarmene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) il 22 settembre è una data importante pere per la musicana. La grande artista infatti compirà 90 anni e per festeggiare questo importante avvenimento pubblicherà il 19 ottobre l’album “Diverse”, trainato dal brano “Perduto” in versione electro-disco firmato dal dj e producer heysimo (Simone Sproccati).”Hanno usato la mia voce di adesso, per farmi ricantare vecchi successi, arrangiati da dj in chiave disco”, ha anticipato laa Il Corriere della Sera. Inoltre la cantanteospite al Suzuki Music Party, condotto da Amadeus, e in onda sul Nove il 22 settembre in prima serata. Tra i tanti temi affrontanti nell’intervista anche quello della conclusione di un percorso di vita ricchissimo fatto di incontri importanti, amori travolgenti, di depressione, ma anche di ironia. “Non hodella