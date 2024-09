Omicidio di Viareggio famiglia della vittima | Vogliamo giustizia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 12 settembre 2024)di: “di, chiedelaSaid Malkoun, 47 anni, morto dopo essere stato travolto da un’auto bianca guidata da Cinzia Dal Pino, 65 anni, imprenditrice, mentre camminava su un marciapiedi. Gli inquirenti hanno identificato la donna con immagini di videosorveglianza che mostrano Said Malkoun, accusato da Cinzia Dal Pino di averle rubato la borsa, travolto dall’auto ben quattro volte. Immagini choc. L’uomo morirà in ospedale. Dalle immagini la donna alla guida dell’auto, dopo averlo investito quattro volte, non lo ha soccorso. Cinzia Dal Pino, titolare di uno stabilimento balneare in passeggiata, fermata con accusa divolontario, si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.