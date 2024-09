Mostro di Firenze svolta sull' ultimo delitto dal test di entomologia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, le ultime vittime attribuite al "di", furono uccisi secondo la versione ufficiale e laimonianza di Giancarlo Lotti, noto come il "compagno di merende", da Pietro Pacciani e Mario Vanni la sera di domenica 8 settembre 1985. Tuttavia, un recente esperimento condotto nella piazzola di Scopeti, dove la coppia francese aveva montato la tenda, potrebbe mettere in dubbio questa ricostruzione e aprire la strada alla revisione della condanna all'ergastolo di Mario Vanni. La richiesta di revisione è stata avanzata da un nipote del postino di San Casciano. La notizia è stata riportata oggi da La Nazione in un articolo a firma di Stefano Brogioni, esperto giornalista investigativo che segue da anni il caso del cosiddetto "di".