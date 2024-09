Mobilità a Milano Salvini strappa il superdirigente a Sala Riazzola promosso al vertice della Motorizzazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Da oltre 23 anni, per la precisione dal gennaio del 2001, a cavallo tra primo e secondo mandato del sindaco Gabriele Albertini, è il Mr Trasporti del Comune. Sono cambiati gli assessori alla, si è passati da amministrazioni comunali targate centrodestra (Albertini e Moratti) ad amministrazioni targate centrosinistra (Pisapia e), ma Stefano, 58 anni, monzese di nascita ma milanese d’adozione, laureato in Ingegneria civile al Politecnico di, è sempre rimasto uno dei punti di riferimento del settoredi Palazzo Marino. Di più. Attualmente è il direttoreDirezionee Trasporti del Comune. In pratica, il primo interlocutore dell’assessora allaArianna Censi quando bisogna pianificare e attuare le politiche dei trasporti milanesi, da Area C e Area B alle piste ciclabili, fino alla aree pedonali e alle Zone 30.