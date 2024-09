Mattarella | diritto umanitario sempre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 15.55 Ilinternazionaleè "un riconoscimento di fratellanza tra popoli", per "porre un freno al piano inclinato degli orrori della guerra. Va rispettato in ogni circostanza". Così il Presidentenel messaggio alla Tavola rotonda sul tema. Cita l'Ucraina,parla di Gaza: "Uccisioni,distruzioni ci interrogano sul principio di proporzionalità e distinzioni tra civili e belligeranti". "Nuovi livelli di orrore" nella vicenda ostaggi. "Riflettere su corsa alle armi, politica di potenza non serve causa umanità".