LIVE Ciclismo Team Relay Europei 2024 in DIRETTA | Italia in testa al primo intertempo

15.41 Belgio che vola inin 1h03'16", avanti all'Ucraina in 1h06'06", superata poco prima del traguardo. Bulgaria terza in 1h09'41. 15.38 DIETRO LA GERMANIA! 37" di ritardo per i teutonici!dunque prima al! 15.37 Bulgaria che intanto ha tirato i remi in barca, superate sia da Ucraina che dal Belgio. 15.35 Arriva il crono dell'! 21'19" per Affini, Maestri e Cattaneo che passano inal! 15.34 Terzetto belga femminile che perde un pezzo, Jesse Vandenbulcke. 15.32 Polonia al, ma è dietro al Belgio di cinque secondi. 15.31 Bulgaria che è a un'ora di corsa e che rischia di essere raggiunta in breve sia dal Belgio che dall'Ucraina. 15.28 Continua a esserci tanta pioggia nella seconda parte di percorso. 15.