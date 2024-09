LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo 7-6 6-7 5-7 Italia-Brasile 2-1 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | sconfitta indolore per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DIDI00:17 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 00:16 Doppio molto equilibrato che è girato su pochissimi punti. Peccato per i tre match point non sfruttati dagli, che hanno mancato il colpo del KO prima di cedere alla distanza. 2 ore e 50 minuti di gioco ormai sono una rarità per un incontro di doppio.7-6 (3) 6-7 (6) 5-7. Con una gran volèe ditermina qui la sfida traper gli, decisive le vittorie in singolare di Berrettini ed Arnaldi. 40-0 Tre match point