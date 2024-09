Into the Fire | La figlia scomparsa la recensione | la forza di una madre

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 12 settembre 2024) La serie:the: La, 2024. Creata da: Poppy Cogan. Genere:: True Crime. Durata: 45 minuti circa/2 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: L’incessante ricerca di unaimpegnata nella difficile missione di ritrovare la, data in adozione 35 anni prima. A chi è consigliato? A chi è appassionato di true crime ma anche di storie familiari. Prodotta dall’attrice premio Oscar Charlize Theron e diretta da Ryan White,the: Laè una nuova serie true crime Netflix che si presenta come un viaggio intimo e doloroso di una, Cathy Terkanian, alla disperata ricerca di risposte sulladelladata molti anni prima in adozione.