Il prof di religione condannato per pedofilia si laurea con una tesi sulla carne È bufera…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mirko Campoli, ex dirigente dell’Azione Cattolica,per abusi su minori, ha conseguito unamentre si trovava in carcere. Nonostante la condanna a 9 anni inflitta lo scorso marzo per, Campoli ha utilizzato il tempo della detenzione per studiare, presentando unail 3 luglio all’Università di Roma. Il titolo della, “Caro cardo salutis” (“laè il cardine della salvezza”), tratto da un’opera di Tertulliano.Leggi anche: Mirko Campoli, l’exdi: “Ha abusato delle sue vittime anche sul letto di papa Woityla” Proprio un giorno prima della notizia della, il tribunale di Tivoli ha inflitto a Campoli un’ulteriore condanna a 6 anni e 10 mesi per episodi di violenza sessuale. Le accuse sono emerse grazie alle testimonianze delle vittime, che all’epoca dei fatti avevano 12 e 16 anni.