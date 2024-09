Il Napoli di ADL e Conte | parla Gigi Pavarese

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo, che ha lavorato anche nel. “Il ventennio di De Laurentiis è stato positivo, sicuramente avrebbe meritato di vincere più scudetti e non solo, ma anche il ventennio precedente, di Ferlaino, fu positivo ma poteva essere coronato da più successi”. Il presidente del“ADL avrebbe potuto festeggiare 3 scudetti, uno con Sarri e uno nel primo anno con Spalletti. Il miglior affare di ADL? Quello di affidarsi a Pierpaolo Marino per poter costruire le basi per un grandeche poi Giuntoli ha continuato a edificare”.