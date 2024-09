Francesco Totti | Sinner numero 1 da quando ha giocato con me a padel – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – "Dahacon me aè diventatouno al mondo. Sarà stata una casualità?", cosìai microfoni di Sky Sport scherza sul match avuto in passato con il tennista azzurro. Una partita ain cui, a detta dell'ex capitano della Roma, hannol'uno contro L'articolo: “1 dahacon me a” –proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.