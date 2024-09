De Laurentiis | Da Napoli deve partire il futuro di un calcio innovativo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Aurelio Dealla presentazione della partnership con Sorgesana ha rilasciato delle dichiarazione sui 20 anni di presidenza. De: “Bilancio ultra positivo dei miei 20 anni” “Bilancio ultra positivo dei miei 20 anni.me l’avevano descritta come una situazione ingovernabile. Credo che ilcon la mia presidenza abbia dimostrato che si può e silavorare. Il problema di un imprenditore che viene dal mondo dei contenuti, dove la creatività è sacra, questa diventa una palestra. Quando andai da Carraro al secondo anno di C dicendogli che nelnon funziona questo e questo, lui mi guardò dicendomi: “Lo dice lei?”. Gli risposi: “E allora non si può parlare? Ho capito tutto”. Dopo scoppiòpoli.