Dai diritti alle madri detenute | Tajani in ritirata su tutta la linea

(Di giovedì 12 settembre 2024) Forza Italia si piega alla Lega e a Fratelli d’Italia e batte insui temi dei, ovvero la riforma delle regole per la cittadinanza, e sulle. Il partito guidato da Antonio, dopo aver votato no all’emendamento di Azione al ddl Sicurezza con il quale Carlo Calenda aveva lanciato il proprio guanto di sfida agli azzurri sullo Ius scholae proponendo la cittadinanza per i minori figli di genitori immigrati al completamento di un ciclo di studi di 10 anni – una proposta che seguiva la posizione espressa da FI –, fa marcia indietro pure sui bambini dietro le sbarre. Come hanno denunciato i partiti di opposizione.